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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Галактионов о Дзюбе: «Артем — большой профессионал и игрок, его влияние на микроклимат в команде бесценно. Он хочет побеждать даже на тренировках, понятия “не пошло” для него нет»

— С Дзюбой быстро нашли общий язык?
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Галактионов о Дзюбе: «Артем — большой профессионал, его влияние на микроклимат в команде бесценно. Он хочет побеждать даже на тренировках, понятия “не пошло” для него нет» | Источник: Sports.Ru

— А как иначе? Артем — большой профессионал и большой игрок. Вместе делаем общее дело. Еще год назад, при подписании контракта с ним, пожали друг другу руки и обо всем договорились. Его влияние на микроклимат в команде бесценно. Его присутствие и отношение к работе не дают шанса остальным относиться к делу спустя рукава. Расскажу об одной ситуации.

— Какой?

— На одной из тренировок у нас был формат коротких игр. Команда Артема проигрывала. Он жестко спросил у своего партнера: «В чем дело?» И ответ был: «Не пошло». Артем был в шоке: «Что значит не пошло?!» Началась следующая серия, его команда забила и победила.

Для Артема нет такого понятия — «не пошло». У Дзюбы менталитет победителя, он хочет побеждать даже на тренировках. Для него есть только здесь и сейчас. То, что было вчера и будет завтра, не важно, — сказал главный тренер «Локомотива».

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