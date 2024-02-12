Галактионов о Дзюбе: «Артем — большой профессионал и игрок, его влияние на микроклимат в команде бесценно. Он хочет побеждать даже на тренировках, понятия “не пошло” для него нет»

Галактионов о Дзюбе: «Артем — большой профессионал, его влияние на микроклимат в команде бесценно. Он хочет побеждать даже на тренировках, понятия “не пошло” для него нет» | Источник: Sports.Ru

— А как иначе? Артем — большой профессионал и большой игрок. Вместе делаем общее дело. Еще год назад, при подписании контракта с ним, пожали друг другу руки и обо всем договорились. Его влияние на микроклимат в команде бесценно. Его присутствие и отношение к работе не дают шанса остальным относиться к делу спустя рукава. Расскажу об одной ситуации.

— Какой?

— На одной из тренировок у нас был формат коротких игр. Команда Артема проигрывала. Он жестко спросил у своего партнера: «В чем дело?» И ответ был: «Не пошло». Артем был в шоке: «Что значит не пошло?!» Началась следующая серия, его команда забила и победила.