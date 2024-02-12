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13:42 (мск), источник: Sports.Ru

Кевин Кураньи: «Овечкин — топ-спортсмен. Это лучший хоккеист для меня»

«Знаю ли я других российских спортсменов из России, если не считать футболистов “Динамо”? Александр Овечкин — топ-спортсмен, я познакомился с ним ранее.

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Кевин Кураньи: «Овечкин — топ-спортсмен. Это лучший хоккеист для меня» | Источник: Sports.Ru

Конечно, я смотрю его игры. Это лучший хоккеист для меня«, — сказал бывший нападающий футбольного “Динамо” и сборной Германии.

Кевин Кураньи: «Овечкин — самый влиятельный человек и спортсмен в России. Из футболистов отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина».

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