Кевин Кураньи: «Овечкин — топ-спортсмен. Это лучший хоккеист для меня»
«Знаю ли я других российских спортсменов из России, если не считать футболистов “Динамо”? Александр Овечкин — топ-спортсмен, я познакомился с ним ранее.
«Знаю ли я других российских спортсменов из России, если не считать футболистов “Динамо”? Александр Овечкин — топ-спортсмен, я познакомился с ним ранее.
Конечно, я смотрю его игры. Это лучший хоккеист для меня«, — сказал бывший нападающий футбольного “Динамо” и сборной Германии.
Кевин Кураньи: «Овечкин — самый влиятельный человек и спортсмен в России. Из футболистов отмечу Павлюченко, Погребняка и Аршавина».