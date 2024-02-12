Хавбек Аргентины U23 Альмада надеется, что Месси сыграет на Олимпиаде-2024: «Это было бы мечтой. Если Лионель приедет, отдам ему капитанскую повязку» | Источник: Sports.Ru

"Я очень рад за команду и тренерский штаб, они этого заслуживают. Мы показали, что были лучше на протяжении всего турнира и всегда превосходили соперников. У нас есть время, чтобы тренироваться и продолжать совершенствоваться перед Олимпиадой.

Я надеюсь, что Месси захочет и сможет выступить на Олимпийских играх, это было бы мечтой. Если Месси приедет, я, разумеется, отдам ему капитанскую повязку. Теперь он сам должен решить«, — сказал полузащитник “Атланты Юнайтед” и сборной Аргентины в интервью Dsports.