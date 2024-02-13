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06:57 (мск), источник: Sports.Ru

Галактионов о «Локо»: «Было забавно, когда телеграм-каналы пытались раскачать ситуацию в команде. Мы сплочены и делаем общее дело»

— В «Локомотиве» много футболистов с характером. Выделяются, конечно, Баринов и Дзюба, но есть еще Миранчук, Жемаледтинов, Глушенков, Лантратов. Многие считали, что вам не хватит опыта, чтобы всех их объединить.

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Галактионов о «Локо»: «Было забавно, когда телеграм-каналы пытались раскачать ситуацию в команде. Мы сплочены и делаем общее дело» | Источник: Sports.Ru

— В «Локомотиве» много футболистов с характером. Выделяются, конечно, Баринов и Дзюба, но есть еще Миранчук, Жемаледтинов, Глушенков, Лантратов. Многие считали, что вам не хватит опыта, чтобы всех их объединить. Конфликты случались?

— Команда — это семья. В любой семье случаются разные моменты в жизни. Тут вопрос в подходе к игрокам — кто-то любит, чтобы его хвалили, с кем-то надо быть жестче.

У нас получается находить ключи к каждому из ребят. Сегодня у нас сложился коллектив, в котором проблемы остаются внутри и не выходят на всеобщее обозрение.

Было забавно видеть, как некоторые телеграм-каналы пытались несколько раз раскачать ситуацию в команде. Как говорят, иногда скорость стука опережает скорость звука. У нас все нормально, мы сплочены и делаем общее дело, — сказал главный тренер «Локомотива».

После 18 туров железнодорожники занимают в Мир РПЛ 4-е место.

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