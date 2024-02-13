«Индия — другой мир». Российский футболист рассказал о переезде в экзотический чемпионат

«Индия предстала мне такой же, какой я и ожидал её увидеть. Но одно дело, когда ты видишь всё это в интернете или ещё где-то находишь информацию о стране. И совсем другое, когда приезжаешь на место, находишься здесь и ощущаешь на себе.



Индия приятно удивила. Это другой мир. Менталитет людей, питание. Очень многое разных аспектов, отличных от нашей культуры.



Жизнь здесь кипит. Назвал бы её суетной. Нет такого спокойствия на улицах как в России. Там ты можешь спокойно идти и о чём-то думать, в Индии же постоянно нужно смотреть по сторонам, мотоциклов много. Судя по всему, на мотоциклах тут вообще можно ездить где хочешь: рынок, пешеходные переходы, тротуары. Но есть и более современные районы с более спокойной жизнью», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.