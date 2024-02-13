Удачный дебют: казахстанец помог европейскому клубу установить рекорд

Это произошло после победы над «Маккаби» из Нетании (2:0). В этой игре Шушеначев дебютировал за новый клуб, а «Хапоэль» продлил победную серию в чемпионате.

Команда из Беэр-Шевы выиграла десять матчей подряд и повторила рекорд клуба — аналогичная победная серия была в сезоне-2016/17.

На данный «Хапоэль» идет в чемпионате на третьем месте, набрав 42 очка. Выше расположились «Маккаби» из Хайфы (48 очков) и «Маккаби» из Тель-Авива (46 очков).