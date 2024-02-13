Удачный дебют: казахстанец помог европейскому клубу установить рекорд
Израильский футбольный клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы, за который с недавнего времени выступает казахстанский нападающий Артур Шушеначев, установил клубный рекорд, сообщают Vesti.kz.
Израильский футбольный клуб «Хапоэль» из Беэр-Шевы, за который с недавнего времени выступает казахстанский нападающий Артур Шушеначев, установил клубный рекорд, сообщают Vesti.kz.
Это произошло после победы над «Маккаби» из Нетании (2:0). В этой игре Шушеначев дебютировал за новый клуб, а «Хапоэль» продлил победную серию в чемпионате.
Команда из Беэр-Шевы выиграла десять матчей подряд и повторила рекорд клуба — аналогичная победная серия была в сезоне-2016/17.
На данный «Хапоэль» идет в чемпионате на третьем месте, набрав 42 очка. Выше расположились «Маккаби» из Хайфы (48 очков) и «Маккаби» из Тель-Авива (46 очков).
Шушеначев перешел в новый клуб из «Кайрата» 6 февраля, подписав контракт до 30 июня 2027 года. Сумма сделки составила 232 тысячи евро.