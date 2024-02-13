СМИ: бюджет УЕФА на сезон-2024/25 составит более €5 млрд

ТАСС, 13 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил бюджет организации на сезон-2024/25. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.

По информации источника, бюджет организации составит €5,096 млрд. Большую часть составляют доходы от телевизионных прав — €4,239 млрд. Еще более €685 млн. организация намерена выручить от продажи коммерческих прав, остальная часть бюджет будет пополнена благодаря продаже билетов и другим доходам. Прогноз потерь составляет €19 млн.

Общий бюджет организации должен быть увеличен на 19,2% в сравнении с сезоном-2023/24, тогда бюджет составил €4,274 млрд.