СМИ: бюджет УЕФА на сезон-2024/25 составит более €5 млрд
Отмечается, что большую часть составляют доходы от телевизионных прав.
Отмечается, что большую часть составляют доходы от телевизионных прав.
ТАСС, 13 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил бюджет организации на сезон-2024/25. Об этом сообщила газета Mundo Deportivo.
По информации источника, бюджет организации составит €5,096 млрд. Большую часть составляют доходы от телевизионных прав — €4,239 млрд. Еще более €685 млн. организация намерена выручить от продажи коммерческих прав, остальная часть бюджет будет пополнена благодаря продаже билетов и другим доходам. Прогноз потерь составляет €19 млн.
Общий бюджет организации должен быть увеличен на 19,2% в сравнении с сезоном-2023/24, тогда бюджет составил €4,274 млрд.
В феврале 2022 года УЕФА отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.