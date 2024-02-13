В «Ференцвароше» высказались об адаптации Севикяна: «Это наша инвестиция в будущее»

«Это нормальный процесс. Эдгар присоединился к команде немного позже остальных. Три недели он проходил подготовку. Ему нужно немного прибавить в физическом плане. Он очень усердно работает, так что находится на правильном пути. Я думаю, в будущем он будет играть все больше и больше. Мы подписали Эдгара, потому что у него большое будущее. Это не трансфер на две недели, это наша инвестиция в будущее», — сказал Хайнал «СЭ».