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16:12 (мск), источник: Sport24

Футболисты СССР пригласили к себе девушек и купали их в ванне с шампанским. Вот что было потом

Забавная история.

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Футболисты СССР пригласили к себе девушек и купали их в ванне с шампанским. Вот что было потом | Источник: Sport24

Игорь Гамула вошел в историю российского футбола как, пожалуй, самый колоритный тренер — наряду с не менее легендарным «Борманом» Валерием Овчинниковым. Многим до сих пор памятны его перлы после матчей — про «черных жемчужинок», «кротов в Самаре»…

Таким же веселым и непосредственным он был и в бытность футболистом. Зажигать и гулять умел так, что многим современным любителям отдохнуть дал бы фору. А об их «тандеме» с великим Александром Заваровым и вовсе ходили легенду. Об одном таком случае рассказал в интервью «СЭ» их тренер в ростовском СКА Герман Зонин:

— Почти полночь, Кудепста, сбор. Этой пары нет, все двери заперты. Они жили на втором этаже. Открыл их комнату, сел в кресло и жду. Слышу — крадутся.

— Пьяные?

— Ну не трезвые же? По дереву лезут. Перемахнули на балкон, дверь специально оставили открытой. В комнате темно, Гамула шепчет: «Зонина нет, дрыхнет старик». Зажигают свет — а тут я! «Физкультпривет», — говорю. Гамула начал было выступать, — но едва я повернулся в его сторону, сразу рукой голову прикрыл, плюхнулся на кровать: «Все, все…».

Как потом рассказывал о том случае сам Гамула, тогда они с Заваровым познакомились с двумя стюардессами — ну и загуляли с ними. Вины своей не отрицал, то есть. Другой вопрос: считал ли он это виной для себя, молодого и бесшабашного?

Он и сам в собственных интервью не стеснялся рассказывать о своих похождениях. Описывая их максимально комично. «Чувство юмора — как беременность, или есть, или нет», — говорил Гамула.

«В 80-м году просыпаемся на какой-то ростовской окраине, — вспоминал он. -. Понять не можем, где находимся. Через час тренировка, вокруг ни души — какое там такси… Смотрю — магазин “Спорттовары”. В рядок стоят мопеды “Верховина”. 180 рублей. Карманы вывернули, наскребли — с какого-то “ЗИЛа” бензин слили. Поехали на базу. Зонин нас увидел — чуть рассудка не лишился».

Или вот такая история. Ее Гамула тоже рассказывал в своем интервью «СЭ»:

— Мы ванну шампанским наполняли… Дурковали. Нынешние люди этого не поймут. Как им объяснить — что можно выкупать девушку в шампанском? У нас все это было. Набрали шампанского, налили. Потом, е, сами в этом шампанском ноги мыли. А утром — черпали, пили. Романтика!

— Фу, Игорь Васильевич.

— Я Оле своей рассказываю, она тоже: «Фу-у!» А нам нормально было. Может, кто-то даже пописал в ту ванну. Что такого? Жизнь!

— Представляю восторг девчонки, которую купали.

— Да девчонка-то была не одна… Н-да. Было весело. Ванна небольшая, а шампанского влезло ящиков десять. В каждом по 12 бутылок. Но мы не все выливали, что-то отпивали. Я футболистам своим сейчас говорю: «Если б вы выпили столько, сколько я, вы бы утонули. Ходить бы не смогли. А я в футбол выходил играть»…

Даже не верится, что Гамулы больше двух лет нет с нами. Его шутки и непосредственность подчас очень славно скрашивали серые будни российского футбола…

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