Футбольные клубы потратили $1,46 млрд в зимнее трансферное окно

ТАСС, 13 февраля. Траты футбольных клубов в зимнее трансферное окно достигли отметки в $1,46 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА) в финансовом отчете за январь.

Данной суммы клубы достигли за январь 2024 года — это второй показатель по количеству трат на трансферы в январе. Рекорд по числу финансовых расходов в зимнее трансферное окно был установлен в 2023 году, когда клубы суммарно потратили $1,57 млрд. Количество трансферов, совершенных клубами в январе 2024 года, составило 4 716 и увеличилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Больше всех на игроков в январе 2024 года потратили французские клубы — $291,9 млн. Это вдвое превышает сумму, которую они потратили в январе предыдущего года. Английские клубы, лидировавшие по количеству трат в прошлом году, опустились на второе место. Их расходы сократились почти на 80% — в январе 2023 года эта сумма составила $898,6 млн.