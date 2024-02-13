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18:57 (мск), источник: Sports.Ru

Смородская не удивится, если Дзюба и «Локо» не продлят контракт: «Артем не готов к сезону, не потянет. Он не человек лавки»

35-летний форвард пропустил второй сбор железнодорожников в ОАЭ по медицинским показаниям.

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Смородская не удивится, если Дзюба и «Локо» не продлят контракт: «Артем не готов к сезону, не потянет. Он не человек лавки» | Источник: Sports.Ru

— Это выглядит очень странно. Думаю, что причины такие, что его хотят продать, расторгнуть [контракт].

— Дзюба пропустил большой отрезок сборов. Как вы думаете, весной он будет помощником для «Локомотива»?

— Он не готов к сезону. Что вы?! Сейчас идет серьезная подготовка.

— Дзюбе осталось набрать четыре результативных действия до продления контракта. Это реально?

— Думаю, что нет. Дзюба не потянет.

— Дзюба, который будет сидеть на лавке, — это может стать проблемой для «Локомотива»?

— Конечно. Он не человек лавки.

— Вы не удивитесь, если летом Дзюба покинет «Локомотив»?

— Нет, не удивлюсь, — сказала экс-президент «Локомотива».

В нынешнем сезоне Дзюба забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 20 матчах. Его контракт с «Локомотивом», истекающий в конце сезона, будет продлен, если он наберет 12 результативных действий. Подробная статистика нападающего доступна здесь.

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