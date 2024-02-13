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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» разгромил «Сантос» в заключительном матче Кубка равноправия

Сегодня, 13 февраля, состоялся заключительный матч Кубка равноправия, в котором встречались российский «Зенит» и бразильский «Сантос».

Зенит
Сантос
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Источник: Чемпионат.com

Игра проходила на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Российский клуб одержал крупную победу со счётом 4:1.

На 10-й минуте защитник Вячеслав Караваев вывел «Зенит» вперёд, забив гол после красивой комбинации. На 31-й минуте Андрей Мостовой удвоил преимущество команды из Санкт-Петербурга. На 55-й минуте бразилец Клаудиньо дальним ударом из-за пределов штрафной отправил в ворота «Сантоса» третий мяч. На 77-й минуте игрок «Сантоса» Родриго Сезар отыграл один мяч. Последний гол в матче был забит на 85-й минуте. Отличился 18-летний бразилец Педро, выступающий за «Зенит».

Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками расположился на третьем месте.

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