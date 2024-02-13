Кубок доминирования: «Зенит» выиграл зимний трофей, разгромив всех с общим счетом 12:1 | Источник: Спорт-Экспресс

Товарищеские матчи. Клубы.

13 февр, 17:00.

Зенит — Сантос

Счет: 4:1

Голы: 10` Караваев В., 31` Мостовой А., 55` Клаудиньо, 84` Педро

Февральский триумф

Второй сбор «Зенита» оказался чрезмерно насыщенным событиями. В Доху к сине-бело-голубым приезжал и Малком, и Сердар Азмун, а сами они даже умудрились попасть под настоящую грозу. Это для петербуржцев дождь — стандартная погода, а для Катара даже одна упавшая с неба капля — событие. Так что попасть под ливень в Дохе очень сложно, но команде Сергея Семака это удалось, да еще и прямо во время тренировки накануне встречи с «Сантосом».

Еще одно событие сбора — Кубок равноправия. Его «Зенит» организовал при поддержке Winline и досрочно выиграл. В победе чемпионов России не оставалось сомнений после разгрома «Шанхай Шэньхуа» со счетом 6:0, но формально «Зенит» стал недосягаем для конкурентов по итогам матча между «Сантосом» и «Аль-Духаилем». Так что на заключительную игру с бразильцами невская команда уже выходила в ранге обладателя трофея. Турнир, к слову, должен стать ежегодным, а число участников Кубка равноправия может увеличиться уже в 2025-м.

Защитник Мантуан, бомбардир Караваев

Фишка сборов при Семаке — обильное число спаренных матчей, в которых все футболисты получают много игрового времени. Но встреча с «Сантосом» в этом смысле была одинокой: сразу после ее окончания петербургской команде предоставили мини-отпуск. Поэтому в каждом из таймов состав «Зенита» менялся почти полностью.

В основе вышли всего три легионера — Родригао, Изидор и Мантуан. При этом Густаво появился на позиции правого защитника в четверке, что для него более чем непривычно. Но тренерский штаб ищет варианты: в воскресенье «Зенит» отправил в «Сочи» Сутормина, поэтому выбор на флангах защиты сократился.

Караваева слева в обороне мы уже неоднократно видели этой зимой, хотя и к этому все еще тяжело привыкнуть. Но Вячеслав осваивается и извлекает преимущества из своей инвертированной роли: на 10-й минуте он резко сместился с бровки под правую ногу и открыл счет.

Шедевр Клаудиньо

Вообще стартовый состав «Зенита» вполне мог бы расположиться и по схеме 3−5−2, но Семак на сборах делает серьезный упор на отработку расстановки 4−3−3, так что и сейчас тренерский штаб от нее не отступил. Это правильно: осенью петербургская команда отказалась от подобной тактики, и лучше ее протестировать по максимуму.

Переоценивать «Зенит» в этом матче не стоит: «Сантос» привез в Катар молодежный состав, и на его фоне даже условные резервисты сине-бело-голубых смотрелись солидно. Но отмечаем, что Мостовой еще до перерыва удвоил счет, а Мантуан с Родригао на 35-й минуте дважды подряд вынесли мяч с линии.

Второй тайм тоже начался со спасения защитника — Алип хладнокровно лишил соперника удара по пустым воротам. Но все это совсем не говорило о преимуществе «Сантоса» — бразильцы, безусловно, атаковали острее «Шанхай Шэньхуа» и «Аль-Духаиля», но «Зенит» все равно выглядел конкретнее.

На исходе часа Клаудиньо шикарным ударом в дальний угол сделал счет 3:0, после чего петербургская команда ослабила хватку и позволила бразильцам сократить отставание — отличился Родриго Сезар. Но разгрома «Сантосу» избежать не удалось — очередной гол на сборах забил 18-летний Педро.

4:1 в матче и 12:1 по сумме трех встреч — «Зенит» заслуженно выиграл Кубок равноправия и завершил второй сбор. До первого официального матча года против «Спартака» — две с половиной недели.