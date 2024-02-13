Чорлука о Дзюбе: «Грязный игрок. Не бил исподтишка, не наступал на ноги — просто знал, что сказать. Мог поговорить с тобой, расслабить — и 0:1!» | Источник: Sports.Ru

— Грязный игрок, с которым было нелегко. Грязный не в смысле, что как-то бил исподтишка или наступал на ноги, а просто знал, что нужно сказать. Он мог с тобой поговорить, расслабить — и 0:1! Мне было очень сложно.

Перед каждой игрой говорил себе, что не стану обращать внимания на его разговоры. Но у Артема такой характер, что он все равно доберется до тебя. Когда мы играли против «Зенита», готовились к Дзюбе. Если он на поле, то надо было держать его подальше от ворот.

— Такой возрастной игрок, как Дзюба, — то, что нужно сейчас «Локомотиву»?