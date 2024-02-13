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20:12 (мск), источник: Sports.Ru

Чорлука о Дзюбе: «Грязный игрок. Не бил исподтишка, не наступал на ноги — просто знал, что сказать. Мог поговорить с тобой, расслабить — и 0:1!»

— Каково тебе игралось против Артема Дзюбы?

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Чорлука о Дзюбе: «Грязный игрок. Не бил исподтишка, не наступал на ноги — просто знал, что сказать. Мог поговорить с тобой, расслабить — и 0:1!» | Источник: Sports.Ru

— Грязный игрок, с которым было нелегко. Грязный не в смысле, что как-то бил исподтишка или наступал на ноги, а просто знал, что нужно сказать. Он мог с тобой поговорить, расслабить — и 0:1! Мне было очень сложно.

Перед каждой игрой говорил себе, что не стану обращать внимания на его разговоры. Но у Артема такой характер, что он все равно доберется до тебя. Когда мы играли против «Зенита», готовились к Дзюбе. Если он на поле, то надо было держать его подальше от ворот.

— Такой возрастной игрок, как Дзюба, — то, что нужно сейчас «Локомотиву»?

— Конечно, это всегда приветствуется. Он может и не играть часто, но для молодых футболистов быть примером. Как выкладываться, как готовиться к матчам. Всегда нужно иметь одного-двух таких футболистов, — сказал бывший капитан «Локомотива».

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