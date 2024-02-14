Тренер, работавший в России, может возглавить «Барселону», ЦСКА нацелился на португальца. Трансферы и слухи дня

Что в России

«Балтика» объявила о переходе защитника из Венесуэлы

Источник: caracasfutbolclub.com

Состав «Балтики» пополнил венесуэльский защитник Диего Луна. Калининградский клуб объявил о переходе 24-летнего футболиста из «Каракаса». Условия трансфера не разглашаются. Центральный защитник подписал с «Балтикой» контракт сроком на 3,5 года.

За «Каракас» Луна выступал с января 2023 года, провел 32 матча, забил один гол и отдал один голевой пас. Еще Луна выступал за молодежную и юношескую сборные Венесуэлы.

ЦСКА нацелился на легионера из Португалии

Московский клуб интересуется защитником португальской «Витории Гимарайнш» Жорже Фернандешем, подтвердил в беседе с корреспондентом Sport24 Анастасией Драгомир агент игрока Хелио Мартинс.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что 26-летний футболист готов продолжить карьеру в России и клубам осталось договориться об условиях сделки — прямом трансфере или аренде с правом выкупа.

«Да, это правда. Переговоры с ЦСКА ведутся», — сказал представитель игрока.

В нынешнем сезоне Фернандеш провел 27 матчей во всех турнирах, отметившись одной голевой передачей. Контракт центрального защитника с португальским клубом истекает летом 2025 года.

Хорватский защитник перешел в тульский «Арсенал»

Источник: vk.com/pfcarsenaltula

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником Марином Карамарко. 25-летний хорватский футболист будет выступать в России под 44-м номером.

Ранее Карамарко играл за австрийский «Хартберг», словенскую «Муру» и боснийский клуб ГОШК. В составе «Муры» стал обладателем Кубка Словении и провел три матча в групповом этапе Лиги конференций.

«Арсенал» после 20 туров идет на пятом месте в таблице Мелбет-Первой лиги.

Что в Европе

«Барса» рассматривает кандидатуру Рангника

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник входит в число претендентов на то, чтобы возглавить «Барселону». Как сообщает The Sun, 65-летний специалист действительно нравится президенту «Барселоны» Жоану Лапорте как вариант замены Хави.

Рангник в своей карьере возглавлял «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «РБ Лейпциг», «Хоффенхайм» и «Манчестер Юнайтед», а еще работал в качестве функционера в «Нью-Йорк Ред Буллз», «Ред Булл Брагантино» и московском «Локомотиве».

«Бавария» собирается подписать одного из лучших бомбардиров чемпионата Германии

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси летом может пополнить ряды «Баварии». Как сообщает Bayern & Germany, руководство мюнхенского клуба рассчитывает подписать форварда ближайшим летом. У гвинейского футболиста в контракте есть пункт о выкупе за сумму в размере 20 млн евро.

Гирасси в нынешнем сезоне забил 17 голов и сделал одну результативную передачу в Бундеслиге (второе место среди бомбардиров лиги).

Зелиньски прошел медосмотр для подписания контракта с «Интером»

Центральный полузащитник «Наполи» Петр Зелиньски в понедельник в секретных условиях прошел медосмотр для заключения контракта с «Интером», утверждает FCInter 1908.

По данным источника, на следующий день «Интер» запланировал медобследование для форварда «Наполи» Мехди Тареми. Оба игрока должны пополнить состав «нерадзурри» будущим летом на правах свободных агентов.