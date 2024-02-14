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07:42 (мск), источник: Sports.Ru

Харгривз про гол Браима «Лейпцигу»: «Он забил в стиле Месси. Это просто высший класс, удивительное качество исполнения»

В первом матче финала Лиги чемпионов «Реал» одержал победу (1:0) благодаря голу Браима на 48-й минуте.
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Харгривз про гол Браима «Лейпцигу»: «Он забил в стиле Месси. Это высший класс, удивительное качество исполнения» | Источник: Sports.Ru

"Он забил в стиле Месси — из-за дриблинга Браима и его низкого центра тяжести. Просто захватывающе — один из лучших голов в этом сезоне.

Удивительное качество исполнения. Ему хватило хладнокровия, чтобы отправить мяч в угол. Это просто высший класс.

Потрясающе, один из лучших голов, что я видел«, — сказал победитель Лиги чемпионов в составе “Баварии” и “Манчестер Юнайтед”.

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