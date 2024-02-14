Харгривз про гол Браима «Лейпцигу»: «Он забил в стиле Месси. Это просто высший класс, удивительное качество исполнения»
В первом матче финала Лиги чемпионов «Реал» одержал победу (1:0) благодаря голу Браима на 48-й минуте.
"Он забил в стиле Месси — из-за дриблинга Браима и его низкого центра тяжести. Просто захватывающе — один из лучших голов в этом сезоне.
Удивительное качество исполнения. Ему хватило хладнокровия, чтобы отправить мяч в угол. Это просто высший класс.
Потрясающе, один из лучших голов, что я видел«, — сказал победитель Лиги чемпионов в составе “Баварии” и “Манчестер Юнайтед”.