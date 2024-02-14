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09:42 (мск), источник: Sports.Ru

Ромарио считает, что сильнее его были только Пеле и Марадона. Месси, Роналду, Роналдиньо и Роналдо он назвал равными себе

Бразильскому нападающему предложили выбрать между собой и яркими игроками прошлого и настоящего.

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Ромарио считает, что сильнее его были только Пеле и Марадона. Месси, Роналду, Роналдиньо и Роналдо он назвал равными себе | Источник: Sports.Ru

Себя Ромарио назвал сильнее Неймара, Адриано, Бебето, Луиса Суареса, Ривалдо, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Зико.

Равными себе по уровню Ривалдо назвал Роналдиньо, Роналдо, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Более сильными игроками он признал только Диего Марадону и Пеле.

«Так что лучше только Марадона и Пеле?» — уточнил журналист.

«Таково мое мнение», — ответил Ромарио.

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