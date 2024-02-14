Ромарио считает, что сильнее его были только Пеле и Марадона. Месси, Роналду, Роналдиньо и Роналдо он назвал равными себе
Бразильскому нападающему предложили выбрать между собой и яркими игроками прошлого и настоящего.
Бразильскому нападающему предложили выбрать между собой и яркими игроками прошлого и настоящего.
Себя Ромарио назвал сильнее Неймара, Адриано, Бебето, Луиса Суареса, Ривалдо, Эрлинга Холанда, Килиана Мбаппе и Зико.
Равными себе по уровню Ривалдо назвал Роналдиньо, Роналдо, Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
Более сильными игроками он признал только Диего Марадону и Пеле.
«Так что лучше только Марадона и Пеле?» — уточнил журналист.
«Таково мое мнение», — ответил Ромарио.