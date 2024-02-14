Футболист «Спартака» Джикия отсудил почти 4 млн руб у застройщика | Источник: Sport24

Джикия судился с застройщиком из-за несданных вовремя шести квартир в столице.

«Суд взыскал 2 миллиона 600 тысяч рублей неустойки, штраф 1 миллион 302 тысячи 500 рублей, госпошлину в размере 21,5 тысячи руб лей и компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей», — сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

В инстанции отметили, что иск к ООО «Специализированный застройщик “Лидер строительной отрасли”, своевременно не сдавшему дом, в котором Джикия приобрел шесть квартир, удовлетворен частично.