10 самых романтичных поступков футболистов и их спутниц

подарки футболистов, что делают на праздник, подборка: Роналду, Гризманн, Рамос | Источник: Чемпионат.com

В футболе эмоции бурлят не только на поле. Спортсмены регулярно показывают свою выносливость и результаты жёстких тренировок. Но за плотным графиком и постоянным вниманием общественности скрывается и их личная жизнь. Рядом со своими возлюбленными спортсмены раскрываются с совершенно новой стороны — нежной и трогательной. К 14 февраля мы решили отойти от типичных обзоров матчей, статистики и рассказать про самые романтичные события в жизни футболистов.

Испытание для Антуана Гризманна

Каждый родитель с трепетом и волнением ждёт рождение малыша. Но ещё до заветного дня происходит важное событие — определение пола. Жена Антуана Гризманна в 2018 году решила оригинальным способом сообщить долгожданную новость возлюбленному.

На заднем дворе дома она установила целую конструкцию. По бокам стояли розовый и синий знаки вопроса, в центре ящик, а над ним — мишень. Форвард «Атлетико» поразил цель — и из коробки выпустились синие воздушные шары. Счастье Антуана передавалось даже через видео. Футболист сразу же крепко обнял жену и дочь.

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Предложение Эдуарда Билло во время матча

Возлюбленные футболистов часто приходят на стадион, чтобы поддержать своих мужчин. Они делят каждую секунду переживаний и любые эмоции вместе с ними. Иногда эти моменты становятся незабываемыми. Особенно когда происходит что-то по-настоящему уникальное и романтичное.

Так, в 2018 году Эдуард Белло сделал предложение прямо во время матча. Сначала футболист забил великолепный гол, а затем в порыве радости побежал на трибуну к возлюбленной. Под бурные аплодисменты Белло опустился на одно колено. Девушка ответила «да»! Счастливый Эдуард вернулся на поле, чтобы продолжить игру с новой энергией. А совсем недавно пара отметила пятую годовщину совместной жизни.

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Серенада от Серхио Рамоса

Серхио Рамос и Пилар Рубио в отношениях с далёкого 2012 года. Их пара до сих пор остаётся одной из самых красивых в мире футбола. Это неудивительно, ведь ещё в 2013 году мир увидел, каким романтичным может быть бывший защитник мадридского «Реала».

Пока Пилар давала интервью для популярного испанского телешоу, Серхио пробрался на съёмочную площадку. Играя на гитаре, он исполнил серенаду для своей любимой. Рубио была просто шокирована неожиданным появлением футболиста, но затем встретила его объятиями и поцелуем. Такой сюрприз растрогал Пилар до слёз.

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Предложение Луки Джорджевича на поле

В начале октября 2019 года бывший нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич сделал предложение своей девушке Йоване Баошич прямо на «РЖД Арене». На стадионе находились близкие люди, фотографы и играла романтическая музыка.

Сначала девушка приняла букет роз, после чего футболист опустился на одно колено. Йована растрогалась и несколько раз сказала «да». После на поле загорелся фейерверк. В этот же день пара выложила фотографии в свои соцсети с подписью: «Навсегда».

Источник: Соцсети

Предложение Хассани Дотсона после матча

Полузащитник «Миннесоты» Хассани Дотсон в 2021 году организовал незабываемый момент на игровом поле. Футболист сделал своей девушке Петре предложение после матча регулярного чемпионата МЛС с «Сан-Хосе». Возлюбленная Дотсона дала положительный ответ.

Этот трогательный эпизод Хассани захотел не только сохранить в своём сердце, но и поделиться им в соцсетях. Игрок опубликовал видео и написал: «Мне это понравилось. И я надел на неё кольцо».

Источник: Соцсети

Портрет жены Кевина Де Брёйне

Кевин Де Брёйне в 2019 году сделал невероятно романтический подарок для своей супруги в честь годовщины. Пара искала картину, которая украсила бы стены их дома. Кевин решил долго не думать и заказал мозаику с изображением Мишель.

Он потратил чуть больше миллиона рублей на создание стеклянного портрета своей очаровательной жены. Для этого Де Брёйне обратился к известной бельгийской художнице Изабель Тильжес. Супруга футболиста осталась в восторге от такого сюрприза, заявив, что это самый лучший подарок в её жизни.

Источник: Соцсети

Персонализированный термос для Месси

Удивлять могут не только футболисты, но и их возлюбленные. Антонелла Рокуццо тому подтверждение. В 2021 году жена Лионеля Месси приготовила для него особенно значимый подарок, полный личного смысла и теплоты. Она заказала для супруга персонализированный термос и чашу для мате. Это любимый напиток футболиста из высушенных и измельчённых листьев падуба.

На термосе изящно выгравировано имя Лео, а рядом красуются символы, близкие сердцу Месси: гербы сборной Аргентины, «Барселоны», «Ньюэллс Олд Бойз», «ПСЖ» и знаменитый номер 10. Чаша же украшена именами самых дорогих людей в его жизни — жены и трёх сыновей.

Rolls-Royce для Роналду

Джорджина Родригес подхватила эстафету от Антонеллы и тоже устроила роскошный сюрприз возлюбленному. В 2022 году Криштиану Роналду праздновал Рождество в тёплой семейной обстановке. Обеденный стол был красиво украшен свечами, рождественская музыка добавляла уюта, а дети с восторгом открывали свои подарки.

Однако главный сюрприз Джорджина подготовила именно для Роналду. Под предлогом совместного выхода из дома, она привела футболиста и детей к роскошному подарку — кабриолету Rolls Royce Dawn. Машину украсили красным бантом. Удивлённое лицо Криштиану говорило о том, что такого подарка он явно не ожидал.

Роскошные часы для Джорджины

Роналду тоже любит баловать Джорджину роскошными сюрпризами. Поэтому на её 30-летие футболист не стал мелочиться. Криштиану подарил возлюбленной потрясающие часы Jacob and Co с ярко-розовым ремешком. В аксессуар встроен электронный циферблат, усыпанный бриллиантами. Стоимость такого изящества — более 9 млн рублей.

Источник: Соцсети

Предложение Пауло Дибалы в Италии

В конце октября 2023 года Пауло Дибала сделал долгожданное предложение Ориане Сабатини в Италии. Один из самых романтических городов мира идеально подошёл для плана футболиста. Вечер пары начался с обычной прогулки по Риму. Дибала тщательно подготовился и не вызвал никаких подозрений у возлюбленной. Она даже успела выложить в соцсети фото с мороженым.

Пауло привёл Ориану к знаменитому фонтану Треви и неожиданно встал на колено. Изначальное удивление девушки быстро сменилось счастливой улыбкой. Футболист надел кольцо и крепко обнял свою невесту. Пару поздравили друзья и близкие под аплодисменты.