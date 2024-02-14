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17:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера КраСаву

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.

Красава
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МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера КраСаву | Источник: Спорт РИА Новости

Тверской суд в Москве год назад оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.

«Евгений Леонидович Савин, 19.4.1984. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в ведомственной базе розыска.

Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, в базе не уточняется.

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