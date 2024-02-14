МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера КраСаву
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
Красава
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Экс-футболист и блогер Евгений Савин (КраСава) объявлен в розыск, следует из базы розыска МВД России.
Тверской суд в Москве год назад оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.
«Евгений Леонидович Савин, 19.4.1984. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — сообщается в ведомственной базе розыска.
Уголовная статья, по которой он привлекается к ответственности и объявлен в розыск, в базе не уточняется.