МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера КраСаву

Тверской суд в Москве год назад оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. В течение года блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ — после интервью Ксении Собчак.