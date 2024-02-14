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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

Серхио Агуэро: «Хотел остаться в “Сити” даже на скамейке, но после звонка “Барсы” сказал агенту договариваться. Представлял, как буду играть с Месси, а Лео говорил, что вопрос с контрактом р

«В январе 2021 года “Сити” сообщил мне, что не собирается продлевать мой контракт. В феврале это было еще раз подтверждено. Я хотел остаться еще на один год, я был готов быть на скамейке запасных. При Пепе я мало играл, но хотел помочь.

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Серхио Агуэро: «Хотел остаться в “Сити” даже на скамейке, но после звонка “Барсы” сказал агенту договариваться. Представлял, как буду играть с Месси, а Лео говорил, что вопрос с контрактом решится» | Источник: Sports.Ru

«В январе 2021 года “Сити” сообщил мне, что не собирается продлевать мой контракт. В феврале это было еще раз подтверждено. Я хотел остаться еще на один год, я был готов быть на скамейке запасных. При Пепе я мало играл, но хотел помочь. Я чувствовал, что этот год поможет мне быть физически готовым к ЧМ-2022.

Но затем поступил звонок из «Барселоны». Мне сказали, что не смогут платить как «Сити», но мне было все равно. Я сказал агенту договориться о суммах, и за два дня все было решено. Когда все было готово, я пообщался с Лионелем Месси. Я представлял, как мы будем играть вместе, но случилось то, что случилось (Месси и «Барселона» не продлили контракт — прим. Sports.ru).

Лео заверил меня, что вопрос решится, что он приступит к тренировкам. Я увидел новости и подумал, что они фэйковые. Я написал Лео — и он подтвердил их. Я даже не знал, что ответить. Я увидел его на следующий день, и ему было очень плохо.

Как только Лео ушел, мне предложили взять 10-й номер, но я отказался. Я играл под 10-м номером во всех клубах, но я верил, что Месси вернется. Я ответил, что кто-то другой должен взять этот номер. Мне сказали, что он должен достаться либо мне, либо Фати. Я сказал, чтобы отдали Ансу.

Я считал, что 10-й номер — это номер Месси. Если его нет в команде, то не надо его использовать", — сказал в интервью Clank! экс-нападающий сборной Аргентины.

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