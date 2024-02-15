Мбаппе в 25 лет обошел Неймара и Дель Пьеро в списке лучших бомбардиров ЛЧ и догнал Дрогба
Во вчерашнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) Мбаппе открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.
Во вчерашнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) Мбаппе открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.
25-летний форвард обошел Неймара и Алессандро Дель Пьеро в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов и сравнялся с Дидье Дрогба.
Лучшим бомбардиром в истории ЛЧ является Криштиану Роналду — на его счету 141 гол в турнире. 2-е место со 129 голами занимает Лионель Месси, 3-е — Роберт Левандовски с 92 голами.