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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Мбаппе в 25 лет обошел Неймара и Дель Пьеро в списке лучших бомбардиров ЛЧ и догнал Дрогба

Во вчерашнем матче ⅛ финала Лиги чемпионов «ПСЖ» обыграл «Реал Сосьедад» (2:0) Мбаппе открыл счет на 58-й минуте и забил свой 44-й гол в турнире.

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Мбаппе в 25 лет обошел Неймара и Дель Пьеро в списке лучших бомбардиров ЛЧ и догнал Дрогба | Источник: Sports.Ru

25-летний форвард обошел Неймара и Алессандро Дель Пьеро в списке бомбардиров в истории Лиги чемпионов и сравнялся с Дидье Дрогба.

Лучшим бомбардиром в истории ЛЧ является Криштиану Роналду — на его счету 141 гол в турнире. 2-е место со 129 голами занимает Лионель Месси, 3-е — Роберт Левандовски с 92 голами.

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