Александр Рыков: «Месси — техничный игровичок, Роналду — трудяга. Оба молодцы, много сделали работы в своем деле»
— Ты следишь за нашим футболом?
— Ты следишь за нашим футболом?
— Знаю, что «Краснодар» на первом месте, а «Зенит» закупает игроков. Все.
— А европейский футбол? Может, кто-то из игроков импонирует?
— Знаю Месси, Роналду, Мбаппе.
— Как отнесся к новостям о переходе Мбаппе в «Реал»?
— Это прикольно. Я, конечно, за футболом не слежу, но это забавно.
— Если выбирать между Месси и Роналду, кто тебе больше импонирует?
— Они оба молодцы, много сделали работы в своем деле. Месси — техничный игровичок, а Роналду — трудяга, — сказал хоккеист «Трактора» Александр Рыков.