Александр Рыков: «Месси — техничный игровичок, Роналду — трудяга. Оба молодцы, много сделали работы в своем деле» | Источник: Sports.Ru

— Знаю, что «Краснодар» на первом месте, а «Зенит» закупает игроков. Все.

— А европейский футбол? Может, кто-то из игроков импонирует?

— Знаю Месси, Роналду, Мбаппе.

— Как отнесся к новостям о переходе Мбаппе в «Реал»?

— Это прикольно. Я, конечно, за футболом не слежу, но это забавно.

— Если выбирать между Месси и Роналду, кто тебе больше импонирует?