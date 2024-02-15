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13:27 (мск), источник: Sports.Ru

Александр Рыков: «Месси — техничный игровичок, Роналду — трудяга. Оба молодцы, много сделали работы в своем деле»

 — Ты следишь за нашим футболом?

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Александр Рыков: «Месси — техничный игровичок, Роналду — трудяга. Оба молодцы, много сделали работы в своем деле» | Источник: Sports.Ru

— Знаю, что «Краснодар» на первом месте, а «Зенит» закупает игроков. Все.

— А европейский футбол? Может, кто-то из игроков импонирует?

— Знаю Месси, Роналду, Мбаппе.

— Как отнесся к новостям о переходе Мбаппе в «Реал»?

— Это прикольно. Я, конечно, за футболом не слежу, но это забавно.

— Если выбирать между Месси и Роналду, кто тебе больше импонирует?

— Они оба молодцы, много сделали работы в своем деле. Месси — техничный игровичок, а Роналду — трудяга, — сказал хоккеист «Трактора» Александр Рыков.

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