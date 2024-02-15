Экс-кандидат в президенты «Барсы» Фонт раскритиковал Лапорту за уход Месси, долги и сотрудничество с Пересом: «Нужно перестать управлять клубом в духе 80-х» | Источник: Sports.Ru

"Скоро будет три года с тех пор, как Жоан Лапорта стал президентом. Все знали, что это ключевой срок, чтобы выправить крайне сложную экономическую, организационную и спортивную ситуацию.

Необходимо было немедленно реализовать шоковый план, который позволил бы нам продлить контракт с Месси и, опираясь на партнеров, разбирающихся в спортивном и развлекательном бизнесе, капитализировать клуб, сократить убытки и получить финансовый кислород, чтобы пополнить ряды местных талантов одной или двумя суперзвездами. Удержание Месси не было проблемой, это просто часть решения.

К сожалению, мы пошли по диаметрально противоположному пути и еще больше усугубили тяжелую ситуацию.

В финансовом плане за последние три года мы получили миллиард евро в виде операционных убытков, мы продали активы внешним партнерам, некоторые из которых ненадежны, имеют сомнительную репутацию, не платят по долгам и не принесли клубу никакой пользы.

Доказано, что воспринимать нынешний футбольный мир таким, каким он был двадцать лет назад, — большая ошибка. Управлять «Барсой» с помощью друзей и семьи, не имея возможности удерживать престижных руководителей, не соответствует масштабам клуба. А сотрудничать с «Реалом» и Флорентино Пересом по многим организационным вопросам — нечто удивительное.

Неразбериха вышла за пределы офисов и отразилась на спортивной сфере, результаты мужской команды в этом году вызвали огромное разочарование, которое далеко не соответствует ожиданиям.

Да, мы все надеялись, что Хави сможет добиться большего от нынешнего состава. Но изменения в спортивном руководстве, неприоритетные трансферы и плохое экономическое управление, связавшее нас по рукам и ногам, совсем не помогли. Мы никогда не узнаем, как бы работала команда, если бы руководство было профессиональным и все встало на свои места.

Единственное решение для защиты модели владения, которая делает нас уникальным клубом в мире — это перезагрузка клуба. Нужно изменить модель управления, повысить профессионализм и обеспечить нас реальными и эффективными механизмами внешнего контроля.