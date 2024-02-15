Юрий Нагорных: «Дзюба — настоящий борец, пример отношения к футболу. Те, кто пытался списывать Артема, просчитались»

"Я бы не сказал, что у Дзюбы упала результативность. Артем — настоящий борец. Это крайне важный игрок сегодня именно для нашего коллектива. Артем спортсмен, он и на тренировки выходит всегда с особым настроением, выходит бороться и развиваться. В этом плане он большой пример для нашей молодежи, пример отношения к футболу. Конечно, я уверен, те, кто пытался списывать Артема, просчитались.

Считаю, что если медиаактивность не мешает основной деятельности в футболе, то мы не запрещаем игрокам заниматься чем‑то еще. Наверное, сейчас уже совместного выступления со Слуцким не будет, но как‑то мы большого внимания на это не обращаем. Нас на сегодняшний день устраивает Артем как футболист, как лидер команды. Добавляет ли он медийности клубу? Конечно добавляет«, — сказал председатель совета директоров “Локомотива”.