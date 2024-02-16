Дюгарри об уходе Мбаппе: «Все клубы теряют лучших игроков рано или поздно, “Реал” выиграл ЛЧ без Роналду. Проблема “ПСЖ” — в руководстве»
Нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что покинет клуб летом.
Нападающий сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелайфи, что покинет клуб летом.
«Все клубы рано или поздно теряют своих лучших игроков. Мадридский “Реал” выиграл Лигу чемпионов после ухода Криштиану Роналду.
Это интересно, в этом суть роли тренера — создать команду! «ПСЖ» был коллективно слабой командой в этом сезоне, несмотря на присутствие Мбаппе. Коллективной игры нет. Мы не знаем, будет ли эта команда лучше без Мбаппе. Проблема не в уходе Мбаппе, а в руководстве", — сказал экс-игрок сборной Франции.
Неужели сериал Мбаппе и «Реала» заканчивается? Вот все эпизоды.