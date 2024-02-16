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00:12 (мск), источник: Sports.Ru

Жозе Моуринью: «Ты не тренируешь Роналду, не учишь, не даешь мотивацию и амбиции. Просто внеси несколько тактических правок, и он счастлив. В “Реале” Криштиану стал бомбардиром»

— Каково это — тренировать Роналду каждый день?

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Жозе Моуринью: «Ты не тренируешь Роналду, не учишь, не даешь мотивацию и амбиции. Просто внеси несколько тактических правок, и он счастлив. В “Реале” Криштиану стал бомбардиром» | Источник: Sports.Ru

— Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное — чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя.

«Реал» был переходным периодом для него. Для всех он был вингером — левым вингером, правым вингером, дриблером, обыгрывающим других. Однако в «Реале» он стал в большей степени бомбардиром, которым был до конца карьеры.

На самом деле, вероятно, первый раз, когда он сыграл большой матч в качестве нападающего — игра с «Барселоной» в финале Кубка, где он забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время.

Вероятно, именно тогда у людей впервые возникло ощущение, что зверь может быть бомбардиром, а не просто чистым вингером. Мотивацию ему давать не нужно. Амбиции — тоже. Технику — не нужно. Внесите несколько тактических корректировок, и пусть парень будет счастлив, — сказал экс-тренер «Реала».

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