Жозе Моуринью: «Ты не тренируешь Роналду, не учишь, не даешь мотивацию и амбиции. Просто внеси несколько тактических правок, и он счастлив. В “Реале” Криштиану стал бомбардиром» | Источник: Sports.Ru

— Ты не тренируешь его, не учишь его. Главное — чтобы он был счастливым. Нужно создавать тактические условия, в которых игрок может проявить себя.

«Реал» был переходным периодом для него. Для всех он был вингером — левым вингером, правым вингером, дриблером, обыгрывающим других. Однако в «Реале» он стал в большей степени бомбардиром, которым был до конца карьеры.

На самом деле, вероятно, первый раз, когда он сыграл большой матч в качестве нападающего — игра с «Барселоной» в финале Кубка, где он забил удивительный гол потрясающим ударом головой в дополнительное время.