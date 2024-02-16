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10:42 (мск), источник: Sports.Ru

У Месси 1 гол с пенальти в 5 товарищеских матчах «Интер Майами» перед стартом МЛС

В игре против «Ньюэллс Олд Бойз» (1:1) нападающий вышел в стартовом составе «Интер Майами», отыграл 60 минут и не отметился результативными действиями.

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У Месси 1 гол с пенальти в 5 товарищеских матчах «Интер Майами» перед стартом МЛС | Источник: Sports.Ru

За пять товарищеских игр, которые «Интер Майами» провел перед стартом МЛС, Месси забил один гол с пенальти — в матче против «Аль-Хилаля» (3:4).

В игре с «Виссел Кобе» (0:0, по пен. 3:4) Месси вышел на замену на 60-й минуте. В матче против «Аль-Насра» (0:6) он появился на поле на 83-й минуте, в игре с «Аль-Хилалем» вышел в старте и отыграл 88 минут. В игре против «Далласа» (0:1) Месси вышел в старте и сыграл 64 минуты.

22 февраля матче против «Реал Солт Лэйк» команда начнет сезон МЛС.

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