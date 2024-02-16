У Месси 1 гол с пенальти в 5 товарищеских матчах «Интер Майами» перед стартом МЛС

За пять товарищеских игр, которые «Интер Майами» провел перед стартом МЛС, Месси забил один гол с пенальти — в матче против «Аль-Хилаля» (3:4).

В игре с «Виссел Кобе» (0:0, по пен. 3:4) Месси вышел на замену на 60-й минуте. В матче против «Аль-Насра» (0:6) он появился на поле на 83-й минуте, в игре с «Аль-Хилалем» вышел в старте и отыграл 88 минут. В игре против «Далласа» (0:1) Месси вышел в старте и сыграл 64 минуты.