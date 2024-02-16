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12:12 (мск), источник: Sports.Ru

Моуринью об «МЮ»: «Чертовски сложная работа. Выиграть ЛЕ и выйти в ЛЧ было здорово. Хотите сказать, у нас были Роналду, Руни, Видич?»

Португалец тренировал «Ман Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

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Моуринью об «МЮ»: «Чертовски сложная работа. Выиграть ЛЕ и выйти в ЛЧ было здорово. Хотите сказать, у нас были Роналду, Руни, Видич?» | Источник: Sports.Ru

«Конечно, это [второе место с “МЮ”] не главное мое достижение. Для меня главное достижение — когда уходишь домой с кубком или медалью. Но это была чертовски сложная работа. Выиграть Лигу Европы в первый сезон было здорово, выйти в Лигу чемпионов — тоже.

Если посмотреть на команду, которая играла в том финале… Если ты хочешь поработать, то ты работаешь. Ромеро, Валенсия, Дэйли Блинд, Крис Смоллинг, Дармиан. Эррера, Погба, Феллайни, Мата, Рэшфорд. Хотите сказать, там были Рио, Видич, Руни, Роналду, ван дер Сар, Скоулз?

Мы отлично поработали, заняли второе место. В третьем сезоне мы проиграли несколько матчей, уступили «Ливерпулю». Это был мой последний матч. А потом клуб решил сменить тренера.

Прошло много лет, но я люблю клуб, люблю фанатов. Надеюсь, что все наладится. Жду, когда «Ман Юнайтед» станет тем «Ман Юнайтед», что в твои времена, как можно скорее. Тем «Ман Юнайтед», который заставлял влюбляться в себя", — сказал Моуринью в интервью Рио Фердинанду.

Моуринью о периоде в «МЮ»: «Никто не справился лучше меня. То второе место — одно из главных моих достижений».

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