«Они крупно облажались». «Интер Майами» Месси ждет распродажа игроков и сокращение зарплат

Что произошло?

Новый регулярный чемпионат МЛС начинается уже в следующий вторник, однако менее чем за неделю до старта у самой обсуждаемой команды лиги — «Интер Майами» — возникли серьезные трудности. По информации The Athletic, клуб Дэвида Бекхэма и Лионеля Месси не вписывается в регламент, касающийся состава на сезон. Источники издания внутри лиги охарактеризовали ситуацию как весьма тяжелую.

«Поверьте мне, они крупно облажались», — сказал The Athletic функционер другого клуба МЛС.

Суть проблемы в том, что «Интер Майами» не вписывается в потолок зарплат, установленный МЛС. Крайний срок, до которого ростер нужно привести в соответствие с правилами, — 20 февраля. А уже на следующий день, 21-го, клуб из Флориды откроет регулярный сезон матчем с «Реал Солт-Лейк».

Чтобы выйти из сложившейся ситуации, «Интеру» нужно либо избавляться от игроков с большими зарплатами, либо как-то урезать оклады. Либо и то и другое. По информации The Athletic, на выход могут отправиться почти все значимые фигуры не из числа суперзвезд: Грегоре, Роберт Тэйлор, Сергей Кривцов, Деандре Йедлин — все они доступны на рынке. Проблема в том, что трансферное окно почти везде закрыто. Одно из немногих исключений — это Бразилия, куда могут уехать неплохо котирующиеся представители этой страны — полузащитники Грегоре и Жеан Мота.

Лионель Месси и другие игроки «Интер Майами» на скамейке запасных

А что не так с потолком зарплат?

МЛС — крайне специфическая организация. С одной стороны, она выстроена по принципу классических североамериканских спортивных лиг вроде НХЛ, НБА или НФЛ. Там есть драфт, плей-офф и другие характерные вещи. С другой стороны, она вписана в систему международного футбола во главе с ФИФА — с переходами игроков, трансферами за деньги и так далее.

Потолок зарплат в МЛС ни для кого не секрет. Правда, лига еще не обнародовала регламент относительно заявок на сезон-2024, поэтому будем ориентироваться на прошлогодний. В сезоне-2023 максимальный зарплатный бюджет одного клуба мог составлять не более 5,23 миллиона долларов — это на основной состав из 20 игроков (по сравнению с сезоном-2022 он увеличился на 6,33%, с 4,9 миллиона долларов, так что логично и в этом году ожидать повышения потолка где-то до 5,5 миллиона долларов).

Минимальный годовой оклад для футболиста основного состава — 85 444 доллара. Максимальный — 651 250 долларов.

Плюс есть правило назначенных игроков, более известное как правило Бекхэма: трех футболистов основы можно вывести из-под потолка зарплат, назначив им какое угодно жалованье.

Дэвид Бекхэм

Вроде бы все просто: есть потолок, есть минимум, есть максимум, есть правило Бекхэма. Какие могут быть проблемы? Однако, как говорится, есть нюанс.

Очевидно, что потолок зарплат, с одной стороны, не дает развернуться финансовой гонке вооружений, препятствуя бесконтрольным вливаниям и поддерживая конкуренцию внутри МЛС. С другой стороны, он сдерживает рост клубов, которые готовы приглашать новых качественных игроков. И в данном случае мы говорим не о суперзвездах — для Месси, Златана Ибрагимовича или Гарета Бэйла есть правило трех назначенных игроков. Речь о многочисленной прослойке в хорошем смысле слова средних футболистов — тех, которые и поднимают уровень лиги.

В прошлом году, например, главный тренер «Лос-Анджелеса» (к слову, чемпиона-2022) Стив Черундоло довольно корректно просил МЛС как-то смягчить зарплатные ограничения, чтобы дать возможность клубам, по его словам, «сделать следующий шаг».

Так вот, в регламенте МЛС есть лазейка, позволяющая обходить потолок. Называется она «распределительные деньги» (Allocation money) — по сути, это легальное дополнение к зарплатному бюджету (тем самым 5,21 миллиона).

Существует два вида таких денег — для общего распределения (GAM) и для целевого распределения (TAM).

Деньги для общего распределения ежегодно выделяются лигой каждому клубу. В 2023 году это было 1,9 миллиона долларов на команду. Кроме того, клубы могут конвертировать в GAM до 1 157 625 долларов, полученных от трансферов. И, например, эти средства можно обменивать между клубами, как, скажем, драфт-пики в НХЛ или НБА.

Второй вид — деньги для целевого распределения (ТАМ). В сезоне-2024 это не больше чем 2,4 миллиона долларов на клуб (каждый год эта сумма постепенно уменьшается). Обменивать ТАМ между клубами нельзя.

При этом распределительные деньги можно накапливать с предыдущих лет — они не сгорают; или одалживать у самого себя в счет будущих сезонов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456239749&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как это работает?

Используя средства GAM, можно «выкупать» зарплату игрока. Например, контракт футболиста — 700 тысяч долларов в год, и это больше установленного максимума. Можно «выкупить» 200 тысяч, и тогда под потолком будет учитываться всего 500 тысяч. Другой вариант — с помощью денег GAM можно поднять зарплату игрока до минимального уровня (85 444 доллара).

Что касается ТАМ, то их, по сути, прямое предназначение — выплаты конкретным футболистам, превышающие установленный в регламенте зарплатный максимум в 651 250 долларов. Клубы могут использовать эти деньги при подписании контракта с новым игроком. Или при переподписании уже находящегося в команде. Правда, и тут есть ограничение — увеличенная таким образом зарплата должна быть не больше 1 651 250 долларов (то есть на миллион больше максимума).

Другой вариант — используя средства ТАМ, можно выкупить зарплату так называемого назначенного игрока, освободив таким образом один слот из трех.

В общем, использование этих дополнительных средств, как общих, так и целевых, дает довольно широкий простор для менеджерской и бухгалтерской смекалки и фантазии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240329&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Так какие именно проблемы у «Майами»?

Никто не знает. Allocation money, имеющиеся в распоряжении каждого клуба, — это полностью закрытая информация, сливать которую в медиа не станут даже самые надежные источники.

Известно, что в прошлом сезоне у «Интера» было 10 человек с зарплатой, превышающей установленный лимит. Трое из них проходят по правилу Бекхэма — это Месси, Серхио Бускетс и Грегоре. Еще двое — Джозеф Мартинес и Леандро Пирес — в межсезонье покинули клуб. Но остается еще пятеро, плюс «Интер» подписал Луиса Суареса и близок к закрытию сделки по покупке аргентинского таланта Федерико Редондо за 8 миллионов долларов (да-да, это сын легендарного Фернандо Редондо из «Реала»).

В любом случае, ждать, чем все закончится, осталось недолго. И не стоит удивляться новостям об уходе футболистов из «Интера».