Сборная Беларуси по пляжному футболу победила сенегальцев на ЧМ в ОАЭ

Сегодня в Дубае в своем стартовом матче предварительной группы С белорусы встречались с командой Сенегала и выиграли с результатом 6:4 (1:0, 3:2, 2:2). В первой трети небольшое преимущество было на стороне наших ребят, и незадолго до перерыва Олег Гапон с пенальти открыл счет. В самом начале второго периода африканцы сравняли результат, но тут же Игорь Бриштель забил второй мяч. Белорусы продолжали доминировать, и вскоре Олег Гапон и Игорь Бриштель оформили свои голевые дубли, на что соперники ответили еще одним точным ударом. В заключительной трети матча Олег Гапон отличился в третий раз, еще один мяч забил Юрий Петровский. На ЧМ-2021 сенегальцы финишировали на 4-м месте. Белорусские пляжники в третий раз играют в финале планетарного форума и еще ни разу не проходили в плей-офф.



Следующим соперником белорусов 18 февраля будет вице-чемпион планеты сборная Японии, которая сегодня лишь с минимальным перевесом одолела дебютантов финальной стадии ЧМ колумбийцев — 3:2. В третьем туре 20 февраля белорусские подопечные испанского тренера Николаса Альварадо встретятся с Колумбией.



В стартовом матче квартета D португальцы разгромили мексиканцев со счетом 8:2. В последнем поединке сегодняшнего игрового дня сыграют команды Бразилии и Омана.



Накануне, в стартовый день 22-го мирового первенства, прошли поединки в других группах: