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20:59 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила сенегальцев на ЧМ в ОАЭ

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси победно начала выступление на чемпионате мира по пляжному футболу в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Федерации пляжного футбола Беларуси

Сегодня в Дубае в своем стартовом матче предварительной группы С белорусы встречались с командой Сенегала и выиграли с результатом 6:4 (1:0, 3:2, 2:2). В первой трети небольшое преимущество было на стороне наших ребят, и незадолго до перерыва Олег Гапон с пенальти открыл счет. В самом начале второго периода африканцы сравняли результат, но тут же Игорь Бриштель забил второй мяч. Белорусы продолжали доминировать, и вскоре Олег Гапон и Игорь Бриштель оформили свои голевые дубли, на что соперники ответили еще одним точным ударом. В заключительной трети матча Олег Гапон отличился в третий раз, еще один мяч забил Юрий Петровский. На ЧМ-2021 сенегальцы финишировали на 4-м месте. Белорусские пляжники в третий раз играют в финале планетарного форума и еще ни разу не проходили в плей-офф.

Следующим соперником белорусов 18 февраля будет вице-чемпион планеты сборная Японии, которая сегодня лишь с минимальным перевесом одолела дебютантов финальной стадии ЧМ колумбийцев — 3:2. В третьем туре 20 февраля белорусские подопечные испанского тренера Николаса Альварадо встретятся с Колумбией.

В стартовом матче квартета D португальцы разгромили мексиканцев со счетом 8:2. В последнем поединке сегодняшнего игрового дня сыграют команды Бразилии и Омана.

Накануне, в стартовый день 22-го мирового первенства, прошли поединки в других группах:

  • А — Италия — США — 3:1, ОАЭ — Египет — 2:1.
  • В — Таити — Аргентина — 4:3, Иран — Испания — 6:6 (3:1, по пенальти).

После финиша группового этапа в четвертьфинальную стадию выйдут по две лучшие команды. Встречи ¼ финала состоятся 22 февраля, полуфиналы пройдут 24 февраля, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 25 февраля.

В 2021 году на чемпионате мира в Москве золото завоевали россияне, победившие в финале японцев — 5:2, в игре за бронзовые награды швейцарцы были сильнее сенегальцев — 9:7. Больше всех чемпионами планеты становились бразильцы — 14 раз, по три титула у Португалии и России, одна победа у французов.

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