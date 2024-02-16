Кики: «Роналду поможет Португалии добиться хорошего результата на Евро, он лучший игрок в истории сборной. В Саудовской Аравии Криштиану поднял футбол на новый уровень» | Источник: Sports.Ru

— Это стало большим сюрпризом, но своим переездом он поднял футбол в Саудовской Аравии на принципиально другой уровень. До его переезда никто не знал о футболе в Саудовской Аравии, а теперь многие известные футболисты едут туда. За счет этого лига стремительно развивается. В то же время для многих других футболистов открылись новые возможности.

— Он в 38 лет был лидером сборной на последнем отборе к Евро и точно поедет на турнир в Германии. Не кажется, что он уже не очень много пользы приносит сборной?

— Это лучший футболист и лучший бомбардир, которого мы когда-либо видели в сборной Португалии. По мне, Криштиану нам поможет добиться хорошего результата на чемпионате Европы. Он большой профессионал.

Если его тело перестанет реагировать так, как это происходит сейчас, тогда можно будет уходить. Но прямо сейчас он может помочь команде.