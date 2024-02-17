Минимальным счетом завершился матч «Астаны» с командой Роналдо
Состоялся матч товарищеский матч «Астаны» и «Ростова» на сборах в ОАЭ, сообщают Vesti.kz.
Астана
Ростов
Встреча завершилась победой российского клуба со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий сборной Ирана Мохаммад Мохеби, отличившийся на 19-й минуте.
Отметим, что в матче принял участие бразильский нападающий «Ростова» Роналдо Сезар Соарес Дос Сантос.
Добавим, что 21 февраля «Астана» проведет контрольный матч с московским «Спартаком». Ранее столичный клуб на предсезонных сборах обыграл лидера РПЛ «Краснодар» со счетом 4:2, а также выиграл у клубов из ОАЭ — «Элит Фальконс» — 3:0 и «Галф Юнайтед» — 4:2. Кроме того, «Астана» сыграла вничью с армянским «Урарту» — 0:0.