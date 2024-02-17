Чемпион Казахстана и обладатель Кубка страны поспорят за 100 миллионов
Чемпион КПЛ-2023 шымкентский «Ордабасы» и обладатель Кубка Казахстана костанайский «Тобол» сыграют в финале зимнего Кубка ПФЛК, сообщают Vesti.kz.
Ордабасы
Тобол Кс
Решающий матч предсезонного турнира в Турции пройдет 21 февраля. В полуфинале «Ордабасы» разгромил семейский «Елимай» со счетом 4:0, а «Тобол» обыграл «Актобе» — 4:2.
Победитель турнира получит 60 миллионов тенге, а обладатель второго места — 40 миллионов.
«Елимай» и «Актобе» встретятся за третье место. Этот матч также пройдет 21 февраля.