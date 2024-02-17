Чемпион Казахстана и обладатель Кубка страны поспорят за 100 миллионов

Источник: ПФЛК

Решающий матч предсезонного турнира в Турции пройдет 21 февраля. В полуфинале «Ордабасы» разгромил семейский «Елимай» со счетом 4:0, а «Тобол» обыграл «Актобе» — 4:2.

Победитель турнира получит 60 миллионов тенге, а обладатель второго места — 40 миллионов.