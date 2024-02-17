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20:03 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион Казахстана и обладатель Кубка страны поспорят за 100 миллионов

Чемпион КПЛ-2023 шымкентский «Ордабасы» и обладатель Кубка Казахстана костанайский «Тобол» сыграют в финале зимнего Кубка ПФЛК, сообщают Vesti.kz.

Ордабасы
Тобол Кс
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Источник: ПФЛК

Решающий матч предсезонного турнира в Турции пройдет 21 февраля. В полуфинале «Ордабасы» разгромил семейский «Елимай» со счетом 4:0, а «Тобол» обыграл «Актобе» — 4:2.

Победитель турнира получит 60 миллионов тенге, а обладатель второго места — 40 миллионов.

«Елимай» и «Актобе» встретятся за третье место. Этот матч также пройдет 21 февраля.

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