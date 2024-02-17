У Роналду 59 (46+13) очков в 52 матчах за «Аль-Наср» по «гол+пас»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в игре против «Аль-Фатеха» (1:1, перерыв).
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в игре против «Аль-Фатеха» (1:1, перерыв).
Португалец возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На его счету 21 мяч.
На данный момент у Роналду 46 голов и 13 результативных передач в 52 матчах за саудовский клуб с момента перехода 30 декабря 2022 года.
Подробная статистика 39-летнего форварда — тут.