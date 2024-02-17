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21:12 (мск), источник: Sports.Ru

У Роналду 59 (46+13) очков в 52 матчах за «Аль-Наср» по «гол+пас»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду отличился в игре против «Аль-Фатеха» (1:1, перерыв).

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У Роналду 59 (46+13) очков в 52 матчах за «Аль-Наср» по «гол+пас» | Источник: Sports.Ru

Португалец возглавляет список бомбардиров чемпионата Саудовской Аравии. На его счету 21 мяч.

На данный момент у Роналду 46 голов и 13 результативных передач в 52 матчах за саудовский клуб с момента перехода 30 декабря 2022 года.

Подробная статистика 39-летнего форварда — тут.

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