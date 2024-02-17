У Роналду 59 (46+13) очков в 52 матчах за «Аль-Наср» по «гол+пас» | Источник:

На данный момент у Роналду 46 голов и 13 результативных передач в 52 матчах за саудовский клуб с момента перехода 30 декабря 2022 года.