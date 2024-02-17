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22:57 (мск), источник: Sports.Ru

«Аль-Наср» Роналду выиграл 5-й матч подряд в саудовской лиге и отстает от «Аль-Хилаля» на 4 очка, у клуба Малкома игра в запасе

«Аль-Наср» дома одолел «Аль-Фатех» со счетом 2:1. Это 5-я подряд победа команды в саудовской лиге.

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«Аль-Наср» Роналду выиграл 5-й матч подряд в саудовской лиге и отстает от «Аль-Хилаля» на 4 очка, у клуба Малкома игра в запасе | Источник: Sports.Ru

На данный момент, клуб, в котором выступает Криштиану Роналду, идет на 2-м месте в чемпионате Саудовской Аравии и отстает от «Аль-Хиляля» Малкома, имеющего игру в запасе, на 4 очка.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии.

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