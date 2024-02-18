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00:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иранская газета обрезала на фотографии ягодицы жене Роналду

В иранской газете Hamshahri отфотошопили на фотографии Джорджину Родригес, супругу форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

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Авторы издания подготовили статью о праздновании дня рождения Роналду. 5 февраля ему исполнилось 39 лет. Для материала журналисты взяли фотографию из социальных сетей футболиста.

Но авторы изменили исходную фотографию — они отфотошопили снимок, обрезав часть ягодиц Родригес, вероятно, из-за цензуры.

17 февраля гол Роналду помог «Аль-Насру» обыграть «Аль-Фатех» в 20-м туре чемпианата Саудовской Аравии. Кроме того, этот забитый мяч позволил форварду обойти нападающего «Интер Майами» Лионеля Мессипо голам за карьеру без учета пенальти — 714 против 713.

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