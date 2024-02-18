«Барселона» определилась с новым тренером. Мбаппе нашел себе в клуб мечты в АПЛ. Трансферы и слухи дня

Что в России

Гогуа вернулся в Россию — в «Шинник»

Бывший защитник ЦСКА Седрик Гогуа стал игроком «Шинника». 29-летний ивуариец подписал контракт с ярославцами, рассчитанный до конца сезона.

Отметим, что в 2023 году Гогуа выступал за таджикский «Истиклол». Также он известен по выступлениям за «Ротор», «Тамбов» и «Партизан».

Что в Европе

«Милан» согласен отпустить Леау, но за 100+ млн евро

Французский «ПСЖ», который грядущим летом с большой долей вероятности лишится Килиана Мбаппе, рассчитывает приобрести ему на замену главную звезду «Милана» — португальца Рафаэла Леау. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Милан» согласится отпустить Леау только за очень крупную сумму.

В контракте футболиста с клубом прописана клаусула в размере 175 миллионов евро, однако, по данным источника, «россонери» рассмотрят возможность продажи, если им предложат 100 миллионов евро или больше.

В нынешнем сезоне Серии А Леау провел 21 игру, забил 3 гола и отдал 7 голевых передач. Также «ПСЖ» проявляет интерес к Маркусу Рэшфорду из «Манчестер Юнайтед» и Виктору Осимхену из «Наполи».

Мбаппе хочет «пойти по стопам Анри»

И снова о Мбаппе: по данным британского издания The Independent, Килиан «с охотой бы присоединился» к лондонскому «Арсеналу» — чтобы пойти по стопам Тьерри Анри, главной легенды в истории «Арсенала» и одного из лучших нападающих Франции. Мбаппе играет в схожем с Анри стиле и тоже родился в пригороде Парижа; и даже культовый 14-й номер Тьерри должен в «Арсенале» грядущим летом освободиться, если команду покинет Эдвард Нкетиа.

«Когда доступен игрок такого уровня, мы всегда должны пытаться бороться за него. Почему бы и нет? Если мы хотим быть лучшей командой, нам понадобятся лучшие таланты и лучшие игроки», — заявил на днях главный тренер «Арсенала» Микель Артета, рассуждая о потенциальной сделке с Килианом.

При этом в офисе «ПСЖ» по-прежнему считают трансфер Мбаппе в мадридский «Реал» наиболее вероятным исходом этой затянувшейся саги.

«Барселона» нашла нового тренера — им станет Де Дзерби

«Барселона» определилась с преемником Хави, который объявил об уходе со своего поста по окончании сезона. Новым главным тренером каталонцев, как сообщает As, должен стать итальянец Роберто де Дзерби из «Брайтон энд Хоув Альбион». По информации издания, кандидатура Де Дзерби была одобрена президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. Они считают, что 44-летний итальянец «соответствует ДНК “Барселоны”.

Главное препятствие для закрытия сделки — клаусула, прописанная в контракте Де Дзерби с «Брайтоном», равная 10 миллионам евро. Испытывающая серьезные финансовые трудности «Барселона» (Деку уже анонсировал летнюю распродажу) не хочет выплачивать клаусулу.

Представители Де Дзерби, которые уже пообщались с Деку, попросили «Барселону» проявить терпение: они попытаются договориться с «Брайтоном». В Каталонии пообещали назначить Роберто главным тренером с 1 июля, «если не придется платить отступные».

Контракт Де Дзерби с «Брайтоном» действует до 2026 года.