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11:01 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Узбекистана и России откроют 20-й розыгрыш Кубка развития

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском футбольном манеже стартует 20-й международный турнир юношеских сборных Кубок развития, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В первом сегодняшнем поединке сыграют сборные Узбекистана (U-17) и России (U-16), которые выступают в предварительной группе А. В другом матче этого квартета встретятся футболисты Беларуси (U-17) и Азербайджана (U-16).

В группе В также пройдут две встречи: Беларусь (U-16) — Таджикистан (U-16), Казахстан (U-16) — Россия (U-17). После завершения группового этапа состоятся стыковые поединки за итоговые места с первого по восьмое.

В прошлом году обладателем Кубка Развития в шестой раз в истории стала команда России, обыгравшая в финальном матче казахстанских футболистов, бронзу завоевала команда Таджикистана. Кроме россиян соревнования выигрывали юношеские сборные Беларуси и Украины (по 4 раза), Бельгии (2), а также Сербии и Черногории, Таджикистана, Израиля (по 1). В разные годы в белорусской столице выступали юношеские сборные из 27 стран. На искусственном поле минского манежа играли многие футболисты, ставшие потом признанными мастерами.

Нынешний турнир, как и все предыдущие, проводится при поддержке ОАО «Банк Развития Республики Беларусь» и Мингорисполкома.

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