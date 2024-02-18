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14:01 (мск), источник: Vesti.kz

Балотелли усадил на скамейку форварда сборной Казахстана

Ближайший матч чемпионата Турции против «Аланьяспора» нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов начнет в запасе, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Reuters

После двух выходов в стартовом составе, главный тренер «Аданы Демирспор» Хикмет Караман решил заменить Аймбетова и вместо него доверил место в центре атаки звездному итальянцу Марио Балотелли.

Матч «Аланьяспор» — «Адана Демирспор» стартует в 16:30 по казахстанскому времени. Команда Аймбетова на данный момент занимает 10-е место в Суперлиге.

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