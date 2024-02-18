Балотелли усадил на скамейку форварда сборной Казахстана
Ближайший матч чемпионата Турции против «Аланьяспора» нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов начнет в запасе, сообщают Vesti.kz.
Ближайший матч чемпионата Турции против «Аланьяспора» нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов начнет в запасе, сообщают Vesti.kz.
После двух выходов в стартовом составе, главный тренер «Аданы Демирспор» Хикмет Караман решил заменить Аймбетова и вместо него доверил место в центре атаки звездному итальянцу Марио Балотелли.
Матч «Аланьяспор» — «Адана Демирспор» стартует в 16:30 по казахстанскому времени. Команда Аймбетова на данный момент занимает 10-е место в Суперлиге.