Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

ТАСС, 18 февраля. Защитник турецкого футбольного клуба «Серик Беледиеспор» Мюмин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причиной смерти игрока стал рак крови.

«С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Терпения и соболезнования всем родным», — говорится в сообщении.