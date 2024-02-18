Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Болонья
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Страсбур
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Реал
Футбол. Зарубежный
17:00
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
Футбол. Зарубежный
17:00
Монако
Тулуза
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Альмерия
Футбол. Зарубежный
19:05
Реймс
Ланс
Футбол. Зарубежный
19:30
Лутон Таун
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Бохум
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:00
Фрозиноне
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:45
Брест
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Алавес
Все события
Фоторепортажи
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
31«Спартак» Романцева победил сборную мира в финале Кубка легенд
14:02 (мск), источник: ТАСС

Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови

В феврале защитник Мюмин Талип Пазарлы не выходил на футбольное поле.

Наверх
Источник: БЕЛТА

ТАСС, 18 февраля. Защитник турецкого футбольного клуба «Серик Беледиеспор» Мюмин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Причиной смерти игрока стал рак крови.

«С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Терпения и соболезнования всем родным», — говорится в сообщении.

Нынешний сезон футболист начал в турецком клубе «Анкара Демирспор». В январе защитник перешел в «Серик Беледиеспор». За эту команду игрок успел провести четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В феврале защитник не выходил на футбольное поле.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь