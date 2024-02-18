Турецкий футболист умер в возрасте 29 лет от рака крови
В феврале защитник Мюмин Талип Пазарлы не выходил на футбольное поле.
В феврале защитник Мюмин Талип Пазарлы не выходил на футбольное поле.
ТАСС, 18 февраля. Защитник турецкого футбольного клуба «Серик Беледиеспор» Мюмин Талип Пазарлы умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Причиной смерти игрока стал рак крови.
«С большой грустью мы узнали, что скончался наш футболист Мюмин Талип Пазарлы, у которого недавно диагностировали рак крови. Терпения и соболезнования всем родным», — говорится в сообщении.
Нынешний сезон футболист начал в турецком клубе «Анкара Демирспор». В январе защитник перешел в «Серик Беледиеспор». За эту команду игрок успел провести четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В феврале защитник не выходил на футбольное поле.