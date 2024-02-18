Рональд Араухо: «Месси — эталон, лучший игрок мира. Он решает исход матчей»
«Меня очень хорошо встретили, когда я приехал в “Барсу”. Со всеми этими звездами в раздевалке было немного страшно, но меня очень хорошо встретили.
«Меня очень хорошо встретили, когда я приехал в “Барсу”. Со всеми этими звездами в раздевалке было немного страшно, но меня очень хорошо встретили.
Мы с Месси пили мате вместе. Мне не хватает всего, связанного с ним.
Он лучший игрок в мире, решает исход матчей. Он вызывает восхищение, он капитан и эталон«, — сказал защитник “Барселоны” в интервью El papartido.