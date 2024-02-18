В МЛС могут привлечь судей со стороны из-за отсутствия соглашения о зарплате. Сезон стартует через 4 дня
МЛС может начать привлекать арбитров со стороны после того, как лига не смогла прийти к новому соглашению об оплате труда.
МЛС может начать привлекать арбитров со стороны после того, как лига не смогла прийти к новому соглашению об оплате труда.
Высшая лига футбола (МЛС), скорее всего, начнет сезон с запасными судьями после того, как Ассоциация профессиональных футбольных арбитров (PSRA) подавляющим большинством голосов отклонила новое соглашение об оплате труда, представленное Профессиональной судейской организацией (PRO).
Последнее соглашение действовало с 2019 года и было рассчитано до 15 января.
По данным The Athletic, PRO предложила судьям повышение зарплаты на 3−5 процентов, в то время как PRSA предложила увеличить зарплату до 90 процентов, причем наибольшее повышение зарплаты должны были получить самые низкооплачиваемые судьи.
Учитывая расхождения между судейскими организациями в оплате труда, может начаться процесс замены местных арбитров.
Сезон МЛС стартует в среду: «Интер Майами» Лионеля Месси встретится с «Реал Солт-Лейк».