Белорусы впервые пробились в ¼ финала ЧМ по пляжному футболу

Это стало известно после сегодняшней победы команды Сенегала над колумбийцами — 5:3. Ранее белорусы выиграли у сенегальцев (6:4) и японцев (3:1) и теперь независимо от результатов поединков 3-го тура завоевали один из двух пропусков в плей-офф из предварительной группы С.

Положение команд после двух игровых дней: Беларусь — 6 очков, Сенегал — 3, Япония — 3, Колумбия — 0. Обладатель второй путевки в восьмерку соискателей наград определится 20 февраля после встреч Беларусь — Колумбия и Япония — Сенегал. Представители этой группы в четвертьфинале будут соперничать с командами квартета D. Там положение после двух туров таково: Бразилия — 5 очков, Португалия — 3, Оман — 3, Мексика — 0.



Путевки в четвертьфинал из групп А и В уже завоевали сборные Италии, ОАЭ, Таити и Ирана.



Четвертьфинальные встречи пройдут 22 февраля, полуфиналы намечены на 24 февраля, а решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 25 февраля.