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18 февраля, источник: Sports.Ru

Тебас о Ла Лиге без Месси и Роналду: «Наш уровень не упал, в Испании всегда были хорошие игроки — Беллингем, Левандовски, Гризманн. Приход Мбаппе поможет лиге расти еще быстрее»

"[Уход Месси и Роналду] не нанес никакого ущерба, потому что наш уровень не упал — но с ними мы, несомненно, росли бы быстрее.

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Тебас о Ла Лиге без Месси и Роналду: «Наш уровень не упал, в Испании всегда были хорошие игроки — Беллингем, Левандовски, Гризманн. Приход Мбаппе поможет лиге расти еще быстрее» | Источник: Sports.Ru

Лига 1 не выросла при Месси, Неймаре и Мбаппе, Криштиану Роналду уехал в Италию, но международные доходы Серии А не увеличились, а наши возросли, несмотря на уход обоих игроков.

Дело в том, что и спонсоры, и аудиовизуальные СМИ больше заинтересованы в том, чтобы соревнование было экономически стабильным и сохранило конкурентоспособность спустя 7 лет.

Кроме того, в Испании всегда были очень хорошие игроки. В этом году у нас есть Беллингем — лучший в мире игрок. В прошлом сезоне на отличном уровне был Левандовски, у «Атлетико» есть Гризманн.

Если придет Мбаппе, то это поможет нам расти еще быстрее", — сказал президент Ла Лиги.

Ранее стало известно, что Килиан Мбаппе решил покинуть «ПСЖ» в конце сезона и сообщил «Реалу» о желании присоединиться к клубу.

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