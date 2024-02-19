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11:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«ПСЖ» готовится к отъезду Мбаппе, еще один иранец в РПЛ, Кучаев и «Пари НН»

Трансферы и слухи — в обзоре дня «СЭ».

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Источник: Reuters

Мбаппе в «Реале» — детали

Все больше изданий сообщают о том, что 25-летний нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, чей контракт с парижанами завершается летом, отправится в «Реал». Француз якобы уже объявил об этом всем — и своему нынешнему клубу, и будущему, и партнерам по команде.

По данным As, контракт Мбаппе обойдется мадридцам в 500 миллионов евро за пять лет — включая зарплату и подписной бонус.

Названа цена за Леау

Давно известно, что у «ПСЖ» есть план на случай ухода Мбаппе. Один из вариантов на замену — 24-летний Рафаэл Леау из «Милана». По данным La Gazetta dello Sport, итальянский клуб готов расстаться с футболистом, если получит предложение от 100 миллионов евро. Сумма отступных Леау — 175 миллионов евро.

200 миллионов «ПСЖ»

По данным The Times, из-за ухода Мбаппе «ПСЖ» сэкономит около 200 миллионов евро — такая сумма ранее тратилась на зарплату француза. Высвободившиеся деньги планируется потратить на усиление — советнику по спортивным вопросам Луишу Кампушу поручено собрать команду, которая сможет выиграть Лигу чемпионов.

В ЦСКА новый легионер

Sport24 сообщает, что армейцы заключили контракт с футболистом «УСМ Алжир» и молодежной сборной Алжира 19-летним Сидом Ахмедом Айссауи. Договор с полузащитником заключен на два года с опцией продления еще на три. По данным RT, сумма трансфера — 150 тысяч евро.

«Оренбург» подписал иранца

Инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Оренбург» подписал 22-летнего полузащитника «Сепахана» Мохаммада Горбани. Контракт с иранцем рассчитан на 3,5 года, 25 февраля футболист должен присоединиться к команде.

Кучаев и «Пари НН»

По информации «Чемпионата», ЦСКА и «Пари НН» договорились об аренде 25-летнего полузащитника армейцев Константина Кучаева. 20 февраля игрок должен был прибыть в расположение команды Сергея Юрана. Однако позднее информацию опроверг гендиректор нижегородцев Давид Мелик-Гусейнов: «Нет никакой информации от клуба. Мы интересуемся многими игроками. Кто-то выдал желаемое за действительное. Кучаев сейчас не находится в расположении команды».

Артем Белинин

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