Месси стал изгоем в Китае. Из-за скандала с аргентинцем уже строят теории заговора

Прошло уже больше двух недель после скандального товарищеского матча «Интер Майами» в Гонконге, в котором китайские болельщики ожидали увидеть Лионеля Месси. Однако великий аргентинец весь матч просидел на скамье запасных — официальная версия гласит, что он не смог сыграть из-за мышечного дискомфорта. Резонанс от разочарования получился настолько мощным, что в один момент Лео оказался в центре геополитической, культурной и спортивной напряжённости, охватывающей не только Гонконг и Китай, но также и США, Японию и Аргентину.

Из-за отказа Месси выйти на поле проводящая организация потеряла $ 5 млн

На следующий день после поединка на страницах старейшей англоязычной газеты Гонконга South China Morning Post вышла разгромная статья «Почему Гонконг ненавидит Месси».

«Раздражению болельщиков нет предела. Все, кто смотрел на него, с таким же успехом могли смотреть на балерину в пачке», — негодовал главный редактор издания Йонден Лхату. Это ещё мягкая характеристика поступка Лео, появления которого в Гонконге ждали не меньше, чем первого концерта в Москве Майкла Джексона в сентябре 1993-го.

Месси и руководители «Интера» обязаны были понимать, насколько огромное значение матч имел как для продвижения легенды с более чем полумиллиардом подписчиков в соцсетях на стратегических рынках Ближнего Востока и Азии, так и для американского клуба, мечтающего увеличить капитализацию до $ 1,5 млрд. Такие мероприятия должны проходить без накладок, чтобы у публики появилось стойкое желание снова стать участниками праздника. Для семимиллионного Гонконга привлечение легенды мирового масштаба также имело огромное значение. Лаборатория нового времени, как называют административный район Китая за внедрение в жизнь новых технологий и заботу о комфорте человека, отменил ковидные ограничения лишь в начале 2024 года.

Ранее знаменитые музыкальные исполнители, такие как Тейлор Свифт и Coldplay исключили Гонконг из своих турне по Азии, поэтому огромная надежда в привлечении внимания к туристическому центру возлагалась на Месси. Матч «Интер Майами» со сборной звёзд Гонконга активно рекламировался и собрал почти полную аудиторию в 38 323 человека. «Это не просто футбольный матч, а двухдневный фестиваль под названием Tatler XFEST, призванный объединить спорт и развлечения. Самое ожидаемое событие года, которое повысит статус Гонконга как мирового города Азии», — говорилось в рекламе промоутера шоу компании Tatler Asia.

Но получился большой облом — ожидания зрителей обманул не только Месси, ведь другие звёзды «Интера», такие как Луис Суарес и Жорди Альба, тоже не вышли на поле. Изображение Лионеля занимало центральное место на билбордах и кампаниях в социальных сетях по продвижению матча, а болельщики заплатили за билет до 5 тысяч гонконгских долларов ($ 640). По ходу матча разъярённые фанаты свистели и кричали «Wui seoi!», что означает возврат средств. После матча совладелец «Интера» Дэвид Бекхэм попытался сгладить прокол и обратился к болельщикам с речью, но его тоже освистали.

«Наше разочарование такое же огромное, как и у фанатов, — сокрушался исполнительный директор Tatler Asia Мишель Ламуньер. — Мы узнали об отсутствии Месси за 15 минут до начала игры. Наша организация возместит 50% стоимости билетов на матч, несмотря на то что это приведёт к убыткам от мероприятия в $ 5 млн».

Теории заговоров, Чёрная рука, обучение отца совладельца «Интера» в ЦРУ

Напряжение возросло спустя трое суток, когда Лионель сыграл за «Интер Майами» в товарищеском матче с «Виссел Кобе» в Японии 7 февраля. «Он проявил к нам неуважение, — кипел заместитель заведующего кафедрой здравоохранения и физического воспитания Педагогического университета Гонконга Лобо Луи. — Допускаю, что можно было договориться, чтобы против Месси в Гонконге не применяли силовые приёмы, и тогда бы он сыграл. В любом случае его выход на поле в Японии всего спустя пару дней — кощунство в чистом виде».

Неудивительно, что хэштег «медицинское чудо» мгновенно стал трендом в китайской социальной сети Weibo. Воспользовались ситуацией и политики. Китайская государственная газета Global Times опубликовала статью, в которой утверждается, что за отказом Месси играть стоят «внешние силы», которые хотят дискредитировать Гонконг, а участие аргентинца в других предсезонных матчах «усиливает подозрения». «Наши жители ненавидят Месси, “Интер Майами” и чёрную руку (старый китайский стереотип, согласно которому во всех проблемах следует винить заговоры иностранных сил — Прим. “Чемпионата”), стоящую за ними. Нет сомнений, что это было преднамеренное и расчётливое пренебрежение Гонконгом», — написала в соцсетях председатель Исполнительного совета Гонконга Регина Ип.

Месси также припомнили, что после победы «Интера» над Звёздами Гонконга (4:1) он отказался получать кубок победителей из рук главы администрации Гонконга Джона Ли. South China Morning Post обвинила Лионеля в том, что он «прятался сзади, чтобы избежать встречи с лидером Гонконга». Теории заговора продолжились, когда один из пользователей Weibo напомнил, что покойный отец совладельца «Интер Майами» Хорхе Маса был кубинским эмигрантом, выступавшим против Фиделя Кастро. Сам Мас сегодня является председателем Кубино-американского национального фонда. Согласно этой теории, семья Маса является антикоммунистами и поэтому враждебна по отношению к Китаю. Государственная китайская газета Ta Kung Pao опубликовала репортаж, в котором упоминается тот факт, что отец Маса в 1960-х годах обучался ЦРУ США для проведения операции в заливе Свиней с целью свержения кубинского правительства.

Месси предпринял попытки успокоить бурю. Перед игрой в Токио он опубликовал сообщение на китайском и испанском языках в своём аккаунте в Weibo.

Я сожалею, что не смог сыграть в Гонконге из-за обострения травмы паха. Все знают, что я всегда хочу играть. Особенно в таких поединках, когда мы путешествуем так далеко и фанаты так ждут нашего приезда. Но в этот раз здоровье не позволило мне их порадовать. Лионель Месси футболист «Интер Майами»

После извинений стало только хуже. Аргентинец получил новую порцию критики, поскольку пользователи Weibo установили, что IP-адрес, с которого пришло сообщение, зарегистрирован в провинции Сычуань. Аргентинец же в это время находился в Токио, за 3000 км от места публикации поста. Это заставило некоторых пользователей задаться вопросом, кто мог опубликовать сообщение от имени Месси. Досталось легенде и в других соцсетях. «Мой китайский одноклассник прилетел в Гонконг, чтобы посмотреть игру Лео. Он долго плакал, а когда вернулся домой, то выбросил плакат и футболку Месси», — рассказал один из пользователей.

Лучше бы Месси вообще не играл в Токио

Спустя неделю после злополучного матча Месси опубликовал в соцсетях фотографию с семьёй. В комментарии пришли хейтеры и насытили страницу гифками с Криштиану Роналду и китайскими флагами, а одно сообщение гласило следующее: «Китай не приветствует таких карликов, как вы, и, пожалуйста, скажите своим футбольным фанатам из Аргентины, что Фолклендские острова принадлежат Англии». Под угрозу попало даже партнёрство Месси с китайскими компаниями. Пользователи Weibo потребовали от производителя спиртных напитков Chi Shui He прекратить с ним сотрудничество.

Сейчас от факта участия Лео в товарищеской игре в Токио у китайцев злость даже сильнее, чем от пропуска звездой матча в Гонконге. Похоже, Месси и его менеджеры слишком прямолинейно, недальновидно и беспечно смотрят на многие важные вещи, происходящие в этом регионе. Иначе бы знали, что выход Лео на поле в столице Японии выглядит как «посыпание соли на раны» — по меткому выражению депутата однопалатного законодательного собрания Гонконга Кеннета Фока. Это обусловлено тем, что китайцы со времён Второй мировой войны испытывают неприязнь к японцам, которые с 1937 по 1945 год пытались покорить страну — их зверства в Китае приравнивают к геноциду. По оценкам историков, жертвами японцев стали около 7 млн комбатантов и более 17 млн гражданских лиц.

«Несмотря на почти 80 лет, прошедших со дня капитуляции Японии, отношения между китайцами и японцами остаются сложными, — цитирует The Athletic старшего директора по политике Китайского института стратегических рисков Сэма Гудмана. — В последнее время ситуация обострилась. Правительство Китая ввело запрет на импорт японских морепродуктов, утверждая, что они сбрасывают в море радиоактивную воду. Тем не менее большинство людей утверждают, что настоящая причина заключается в жёсткой конкуренции стран в экономическом секторе».

Месси в Гонконге действительно очень ждали

Согласно соцопросу университета Южной Калифорнии, проведённому в прошлом году, 92% японцев негативно относятся к Китаю, в то время как 63% китайцев ненавидят японцев. Неудивительно, некоторые мемы в социальных сетях высмеивали Месси как солдата японской императорской армии. В итоге скандал достиг такого накала, что власти материкового Китая отменили два запланированных на март товарищеских матча сборной Аргентины в Пекине.

Похоже, потушить пожар сможет только время или какой-то широкий искренний жест со стороны Месси и его клуба. В любом случае для Лео и его команды история в Гонконге должна стать уроком, что при покорении и продвижении на новых рынках нельзя отбывать номер и следует предельно чутко относиться к местным

болельщикам. И уж точно не сообщать за 15 минут до начала шоу, что главный герой не сможет выступить.