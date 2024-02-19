Мостовой: Кокорину нет смысла куда-то дёргаться, надо получать удовольствие от жизни
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что российскому нападающему Александру Кокорину нет смысла уезжать из кипрского «Ариса».
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой считает, что российскому нападающему Александру Кокорину нет смысла уезжать из кипрского «Ариса».
По его мнению, сейчас Кокорин должен получать удовольствие от жизни и футбола.
«Чемпионат Кипра — это хороший плацдарм для установления каких-то рекордов. После аренды в “Арисе” он вернулся в “Фиорентину”, и его почему-то не оставили. Видимо, на Кипре у него всё хорошо. С точки зрения спорта у него всё замечательно. Думаю, он сейчас получает удовольствие от жизни и футбола. Не имеет смысла дёргаться и что-то доказывать. В его возрасте надо получать удовольствие от жизни», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.