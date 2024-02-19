Мостовой: Кокорину нет смысла куда-то дёргаться, надо получать удовольствие от жизни

«Чемпионат Кипра — это хороший плацдарм для установления каких-то рекордов. После аренды в “Арисе” он вернулся в “Фиорентину”, и его почему-то не оставили. Видимо, на Кипре у него всё хорошо. С точки зрения спорта у него всё замечательно. Думаю, он сейчас получает удовольствие от жизни и футбола. Не имеет смысла дёргаться и что-то доказывать. В его возрасте надо получать удовольствие от жизни», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.