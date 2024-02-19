Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
18.02
Мальорка
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
18.02
Монца
Милан
42
Футбол. Зарубежный
18.02
Брест
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
18.02
Бетис
Алавес
00
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
50Яркие моменты Спартакиады по фигурному катанию
18:57 (мск), источник: Sports.Ru

Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе: «Чтобы не потерять любимчика, “ПСЖ” продавал тех, кто не разделял взглядов Килиана. После выполнения всех пожеланий он сказал, что уйдет в конце сезона»

Нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии поставил лайк в инстаграме посту аккаунта Jogada Ensaiada, в котором критикуется поведение Килиана Мбаппе и отношение руководства «ПСЖ» к французскому нападающему.

Наверх
Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе: «Чтобы не потерять любимчика, “ПСЖ” продавал тех, кто не разделял взглядов Килиана. После выполнения всех пожеланий он сказал, что уйдет в конце сезона» | Источник: Sports.Ru

Нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии поставил лайк в инстаграме посту аккаунта Jogada Ensaiada, в котором критикуется поведение Килиана Мбаппе и отношение руководства «ПСЖ» к французскому нападающему. Впоследствии Неймар убрал отметку под публикацией.

«ПСЖ» — пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.

Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своем месте — большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб. Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе и подписывать французов, которых он просил.

И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Ни один игрок не должен стоять выше клуба", — говорится в посте.

Отметим, что ранее Неймар также неоднократно ставил лайки под публикациями с критикой Мбаппе. В мае прошлого года бразилец лайкнул видео о характере Килиана, а в августе — пост с выдержкой из статьи L"Equipe о том, что француз был рад уходу Неймара из «ПСЖ» и просил убрать его из состава.

 «Люблю фотосессии, для меня это баловство». Наша лыжница хороша не только в гонках
Алиша Леманн – самая популярная футболистка мира. В ее соцсети подписчики приходят явно не за футболом
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь