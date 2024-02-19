Неймар лайкнул пост с критикой Мбаппе: «Чтобы не потерять любимчика, “ПСЖ” продавал тех, кто не разделял взглядов Килиана. После выполнения всех пожеланий он сказал, что уйдет в конце сезона» | Источник: Sports.Ru

Нападающий «Аль-Хилаля» и сборной Бразилии поставил лайк в инстаграме посту аккаунта Jogada Ensaiada, в котором критикуется поведение Килиана Мбаппе и отношение руководства «ПСЖ» к французскому нападающему. Впоследствии Неймар убрал отметку под публикацией.

«ПСЖ» — пример футбольного менеджмента. Им удалось собрать лучших игроков и сформировать лучший состав на планете.

Когда команда начала строиться, эго одного француза стало портить атмосферу. Мбаппе начал чувствовать себя не на своем месте — большая часть команды говорила на испанском, и он пригрозил покинуть клуб. Чтобы не потерять любимчика, «ПСЖ» стал продавать тех, кто не разделял взглядов Мбаппе и подписывать французов, которых он просил.

И после того, как все пожелания были выполнены, Мбаппе сообщил, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона. Ни один игрок не должен стоять выше клуба", — говорится в посте.