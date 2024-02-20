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00:42 (мск), источник: Sports.Ru

Месси объяснил пропуск матча в Гонконге в китайской соцсети Weibo: «У меня были проблемы с мышцей. Я многое слышал про политические и другие причины — это не соответствует действительности»

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины записал видео для китайской социальной сети Weibo, где заявил, что его отсутствие на матче против звезд чемпионата Гонконга не было продиктовано политическими мотивами.
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Месси объяснил пропуск матча в Гонконге в соцсети Weibo: «У меня были проблемы с приводящей мышцей. После игры я многое прочитал и услышал — это абсолютно не соответствует действительности» | Источник: Sports.Ru

"Я многое прочитал и услышал после игры в Гонконге. Я хочу записать это видео и рассказать вам правду, чтобы никому не пришлось продолжать читать ложь.

Я слышал, как люди говорили, что я не хотел играть по политическим и многим другим причинам, но это абсолютно не соответствует действительности. Если бы это было так, я бы даже не поехал в Японию и не посетил Китай, что я делал много раз. С самого начала моей карьеры у меня были очень тесные и особые отношения с Китаем.

Как я сказал на пресс-конференции, у меня был дискомфорт в приводящей мышце, и я не смог сыграть в первом матче в Саудовской Аравии — именно тогда я это почувствовал. Во втором матче я вышел на поле, но стало только хуже. Затем за день до игры [в Гонконге] я постарался и приложил усилия ради всех, кто пришел посмотреть тренировку.

Через несколько дней я почувствовал себя немного лучше, и именно поэтому я сыграл в Японии, чтобы физически подготовиться к предстоящему [сезону] — мне нужно было играть и набирать форму", — сказал Месси.

Месси рассердил 40 тысяч фанатов: освистали Бекхэма и клуб, сломали макет с Лео. Приехал в Гонконг, но не сыграл.

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